Bahar Çağlar taburcu edildi
2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, A Milli Takım'ın Slovakya ile oynadığı klasman maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye götürülen milli basketbolcu Bahar Çağlar, taburcu edildi.
- AA
Prag Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında ribaund mücadelesinde Slovakyalı basketbolcu Romana Vynuchalava'nın dizinin yüzüne isabet etmesiyle sakatlanan Bahar, tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştü.
Hastanede tomografisi çekilen ve durumu iyi olan Bahar, yaklaşık iki saat müşahede alında tutulduktan sonra, doktorların müsaade etmesiyle taburcu edilerek, Milli Takım'ın konakladığı otele geldi.
Durumu iyi olan 28 yaşındaki oyuncunun, odasında istirahat ettiği belirtildi.
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