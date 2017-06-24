ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bahar Çağlar taburcu edildi

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, A Milli Takım'ın Slovakya ile oynadığı klasman maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye götürülen milli basketbolcu Bahar Çağlar, taburcu edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Prag Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında ribaund mücadelesinde Slovakyalı basketbolcu Romana Vynuchalava'nın dizinin yüzüne isabet etmesiyle sakatlanan Bahar, tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştü.

Hastanede tomografisi çekilen ve durumu iyi olan Bahar, yaklaşık iki saat müşahede alında tutulduktan sonra, doktorların müsaade etmesiyle taburcu edilerek, Milli Takım'ın konakladığı otele geldi.

Durumu iyi olan 28 yaşındaki oyuncunun, odasında istirahat ettiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA