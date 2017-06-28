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Bakan Akif Çağatay Kılıç Avrupa Şampiyonu Ümit Can Güreş'i tebrik etti

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı.

  • DHA
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Şampiyonu olan Ümit Can Güreş için tebrik mesajı yayımladı.

İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı. Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ümit Can Güreş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş'i kutluyorum. Yüzme branşında elde edilen Avrupa Gençler Şampiyonluğu bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da altın madalyalar kazanacağına inanıyorum. Uluslar arası arenada Ay Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. "

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