Bakan Bak: Bu ülkeye kimse diz çöktüremez

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İnşallah sporcularımız ile tüm dünyada bayrağımızı göndere çekerek, yeni şampiyonlar çıkararak, tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz." dedi.

Bak, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Güneysu İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi'ni ziyaret etti. Bak, daha sonra Güneysu Gençlik Merkezi temel atma törenine katıldı.

Daha sonra Gündoğdu Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezi Temel Atma törenine geçen Bak, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yüzlerce spor tesisinin hizmete açıldığını, tesislerin Türk sporuna kazandırıldığını ifade etti.

Bak, su sporlarının Rize için önemli olduğunu vurgulayarak, Rize'nin denizinde yelkenlilerin, kanocuların, milli yüzücülerin yarışması gerektiğini, bu noktada önemli yol katedildiğini ve milli takımlarda sporcular bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler'in artık görevini yerine getiremediğini söyledi. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta BM'deki oylamada Filistin'in yanında 128 ülke yer aldı. Bu işin organizasyonunu, alt yapısını, önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayarak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu söyleyerek, ilan ederek ardından BM'deki oylamayı takip ederek, tüm dünyaya bir dünya lideri olduğunu gösterdi. Biz Rizeliler olarak Kaçkar Dağları gibi onun arkasındayız. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'layız."

Bak, "İnşallah sporcularımız ile tüm dünyada bayrağımızı göndere çekerek, yeni şampiyonlar çıkararak, tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Bu ülkeyle kimse başa çıkamaz. Bu millet 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper etti ve o gün şunu gördük. Milletin gücü tankın gücünü yenmiştir. Bu milletle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, ilgili müteahhit ile pazarlık yaparak 2018 Kasım'ında bitecek olan tesisin Ağustos ayında tamamlanmasını istedi.

Temel atma töreninin ardından Pazar ilçesine geçen Bak, burada yapımı devam eden Mehmet Akif Prim Spor Salonu'nu inceledikten sonra Ardeşen ilçesinde Ardeşen Gençlik Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları ile buluştu.

Bak, daha sonra İyidere ilçesinde bir otelde AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.