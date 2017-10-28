Bakan Bak, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: "2013 ve 2015 dünya şampiyonalarında kürsünün zirvesindeki yerini kaptırmayan milli sporcularımız yine ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekme başarısı göstererek büyük bir gurur yaşattılar. Madalya kazanan sporcularımız başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." İspanya'da düzenlenen şampiyonada Genç Erkek Milli Takımı, katada şampiyonluğa ulaşırken, gençler kumitede 53 kiloda Damla Ocak gümüş, 68 kiloda Eren Akkurt ve 76 kiloda da Enes Bulut bronz madalya kazandı.