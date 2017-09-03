Bakan Bak ve Demirören millileri yalnız bırakmadı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıktı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tribünden izledi
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Kaan Terzioğlu da tribünden takip etti.
Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.
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