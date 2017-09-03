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Bakan Bak ve Demirören millileri yalnız bırakmadı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıktı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tribünden izledi

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Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden  izledi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören,  başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, yönetim kurulu  üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Kaan Terzioğlu da tribünden takip etti.
 
Ayrıca bazı Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin  temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.

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