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Bakan Bak'tan Cenk Tosun açıklaması: İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk milletini gururlandırıyor.' dedi.

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Bakan Bak, Rize Öğretmenevi'nde AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ile  basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Çaykur Rizespor Mehmet  Cengiz Tesisleri'ne geçerek bölgedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya  geldi. Bak'ı burada Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve spor  kulübü yöneticileri karşıladı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bak, bölgedeki  sporcuların gelişimi için bir dizi tesisin temelini atacaklarını, futbol için de  bir altyapı tesisi yapımı hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Bütün spor kulüplerine eşit mesafede olduğunun altını çizen Osman  Aşkın Bak, Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinin kendisini mutlu  edeceğini, ikinci yarıda taraftarın da takıma sahip çıkarak tribünlerdeki  yerlerini almasını istedi.

Türk sporunda 2017 yılında önemli gelişmeler olduğuna değinen Bak,  "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Türk  milletini gururlandırıyor. Grubunu lider bitirerek önemli bir başarı elde etti.  Kendilerini tebrik ediyoruz. Bayern Münih ile eşleştiler. Tabi şampiyon olmak  için şampiyonu yenmeniz lazım. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Şampiyonluk yarışı çekişmeli geçecek"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğine vurgu yapan  Bak, "Başakşehir ilk yarıyı lider bitirdi. Ardında Galatasaray var. Onlar da  önemli bir başarı elde etti. Beşiktaş geliyor, Fenerbahçe var. Şampiyonluk yarışı  çekişmeli geçecek. İkinci yarı bence futbol açısından çok çekişmeli." ifadelerini  kullandı.

Sporda 2017'nin sevinçli ve hüzünlü dönemleri olduğunu belirten Bakan  Bak, şöyle devam etti:

"Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması çok gurur verici. A  Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gidemeyişi bizleri üzdü. Grubunda elde ettiği  neticeler sonucu gidemedi. İnşallah bunu da telafi edeceklerdir. Güreşte de  önemli başarılarımız var. Rize'de Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor.  Güreşçilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli başarılar elde edeceklerdir."

"2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun"

Bak, 2018'in tüm spor branşları ve takımlar için başarılı geçmesini  temenni ederek, şunları kaydetti:

"2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun.  Geçtiğimiz süreç içerisinde ülkemizde hakikaten zor şartlar içerisinde önemli  süreçlerden geçtik ama dimdik ayakta durduk. Halkımızın desteği ile ayakta  durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız yaşanan krizleri, özellikle Kudüs krizi başta  olmak üzere çok iyi yönetti. Terörle mücadelemiz devam ediyor. Sahada mücadele  eden güvenlik güçlerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda  sınırda bekleyen, terörle mücadele eden aslanlarımıza, güvenlik görevlilerimizi  Rabbim korusun. Ülkemizin güçlü olması için, büyüyen, gelişen Türkiye için  çalışıyoruz, çalışacağız. 2018 inşallah başarılı bir yıl olur."

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olacağı iddiaları

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bir gazetecinin Beşiktaşlı Cenk Tosun'un  İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddialarına ilişkin  bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği performansla  böylesine önemli bir transferi hak etti. Böyle sporcuların sayısının artmasını  arzu ederiz. Türk sporunun, altyapıya yatırım yaparak kendi sporcularını büyük  kulüplere göndermesi çok daha gurur verici. Beşiktaş camiası adına, onun adına  gurur duyduk. Başarılar diliyoruz. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde  temsil eder."

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