Bakan Çağatay Kılıç’tan sürpriz ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Ankara’da bulunan bazı spor tesislerini ziyaret ederek minik sporcularla yakından ilgilendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Ankara’da bulunan bazı spor tesislerini sürpriz bir şekilde ziyaret ederek sporcularla yakından ilgilendi.
Bakan Çağatay Kılıç, ziyaretleri sırasında tesislerde çalışmalarını sürdüren sporcularla sohbet etti. Özellikle minik sporcularla yakından ilgilenen Bakan Çağatay Kılıç, genç sporcuları kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Çağatay Kılıç incelemeleri sırasında Ankara Gençlik Spor il Müdürlüğüne de ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
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