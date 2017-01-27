Bakan Kılıç: Fenerbahçe'ye yapılan terör eylemidir

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmanın sonucunu beklediklerini dile getirdi, “Kabul edemediğimiz bir terör eylemi. Çalışmalar sonucunda farklı noktalar bulundu. Önce birileri dendi, ondan sonra o kişilerin olmadığı belli oldu ve çalışmalar devam ediyor” dedi.

NTV ve NTV Spor’un ortak yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç soruları yanıtladı. Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Habertürk Spor Müdürü Halil Özer ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Spor Aktüel programında Bakan Kılıç’a sorularını yöneltti.

En çok konuşulması gereken konulardan bir tanesisinin, 6222 sayılı yasanın uygulanması olduğunu belirten Kılıç, “Bu yasayı uygulamaktan sorumlu 3 bakanlık bir araya geldi ve nerelerde sorun yaşandığını konuştuk. Bunların hepsini masaya yatırdık. Masaya yatırdıktan sonra ne yapmalıyız diye çalışma yaptık. Her bakanlık kendi üzerine düşen talimatları kendi arkadaşlarımıza ilettik. Kolluk kuvvetleri ve savcılar yetkilerini kullanmalılar” dedi.

Amatörlere vergi yok

Fenerbahçe’nin Trabzon’da takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının sorulması üzerine Kılıç, “Kabul edemediğimiz bir terör eylemi. Bununla ilgili kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmanın sonucunu bekliyoruz. Çalışmalar sonucunda farklı noktalar bulundu. Önce birileri dendi, ondan sonra o kişilerin olmadığı belli oldu ve çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Amatörlerden vergi alınmayacağını müjdeleyen Bakan Akif Çağatay Kılıç, “Maliye Bakanımıza teşekkür etmemiz lazım. Bir proje başlattık kulüplerimizin amatör branşlara yaptıkları harcamalardan kesilen vergilerin alınmaması konusunda veya iade edilmesi konusunda bir fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta karara bağlayıp yürüyeceğiz. Bunu bekleyen çok kulüp var. Önümüzdeki olimpiyatlara hazırlığımızı yaparken kulüplerimize branş branş sorumluluklar vereceğiz” diye konuştu.

Bakan Kılıç Türkiye’nin rahatlıkla olimpiyat yapacağını belirterek, “2024 artık bizim için kapanmış durumda. 2028 ile ilgili olarak da bu en üst noktadaki siyasi karara bağlı. Ama ondan daha önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Türkiye’nin uluslararası düzeyde temsili olması lazım. Türkiye’nin olimpiyatı yapma konusunda birikimi ve kabiliyeti var. Olimpiyatların başvurusunu yapmak belli merhalelerin atlatmasından sonra olacak. İyi bir noktadayız. Türkiye, gerçekten alt yapısı, potansiyeli, konumu, tarihi itibariyle çok rahatlıkla olimpiyatları yapabilecektir” ifadelerini de kullandı.

‘Federasyonlara denetim artacak’

Bazı Federasyonlarda başarısız isimlerin olduğu yönündeki eleştiri üzerine Kılıç şu ifadeleri kullandı: “Sporcu, federasyonda yetişmez. Kulüpte yetişir. Federasyon destek olacak, yönetilmesi ve teşvik edilmesinde yönlendirici olacak. Uzun senelerdir görevde olan başkanlar vardı, onlar değişti. Yönetim kurullarının içerisinde yer alan kişiden 700’den fazla isimden 400’e yakını değişti. Federasyonlar kendilerine bütçe desteği isteyecekler. Bakanlığa sunumu yaparken, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz demeyecekler. Şunu istiyoruz, şunu yapacağız. Proje bazlı bütçe isteyecekler. Bizim para kaynağında bir sıkıntı yok. Bunun verimli kullanılmasında sıkıntı var. Denetimler çok daha fazla artacak.”

Stat müjdesi

Türkiye genelinde statlar yapılmasına karşın, Ankara ve İzmir’e stat yapılmadığı eleştirisi üzerine de bu iki şehre müjdeyi veren Akif Çağatay Kılıç, “Bir çok spor tesisi yapıyoruz. İzmir’le alakalı belli bir sürece girmiş. Alsancak projesinde her şey tamamlandı. İhale aşamasına gelindi. Yakın zamanda temel atmasına gelindi” dedi.

Bakan Kılıç, “Ankara, benim için çok önemli bir konu. Yeri için karar verilirse proje hazır. 2 opsiyonlu bir alternatif var. Bununla beraber Ankara’da yaptığımız ciddi tesisler var. Ankara’ya 50 tane mahalle tipi saha yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yer göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘İhlal sayısı düşüyor’

(Dopinge ilişkin olarak) “2012’den sonra ciddi anlamda olumsuzlukla anılmıştık. Bunda tabi zaman zaman kendi hatalarımız da var. Kendi sporcularımızla ilgili o kadar yoğun konuşuyoruz ki dünyanın başka bir yerinde olmuyormuş da sadece Türkiye’de oluyormuş gibi bir algı çıkıyor. 2013 yılında bin 579 kontrol yapılıyor ve bunun sonucunda 176 tane kural ihlali tespit ediliyor. 2014 yılında bin 533 kontrol yapılıyor 31’inde ihlal tespit ediliyor. 2015 yılında 2 bin 66’ya çıkıyor kontrol sayısı ve 32 kişide ihlal yaşanıyor. 2016 yılında 2 bin 503 kontrol yapılıyor 13 ihlal. Yani rakamsal anlamda tarama sayısı artıyor yasaklı ihlal sayısı düşüyor.”