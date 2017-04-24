Bakan Kılıç, Enver Yıldırım'ı tebrik etti

Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuların eskrimde son dönemde elde ettiği derecelerin kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belarus'ta düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Enver Yıldırım kardeşimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın eskrimde son dönemde elde ettiği dereceler bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Bu güzel derecelerin, eskrime gönül veren genç kardeşlerimiz için de başarıya giden yolda büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Enver Yıldırım'ın gelecek yıllarda bu önemli başarılarını gelecek organizasyonlarda da sürdürmesini temenni ediyor, sporcu kardeşimizin başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."