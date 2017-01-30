Bakan Kılıç uyarmıştı! İşte seçim sonuçları...

Rio Olimpiyatlarının ardından Bakan Kılıç, "Olimpiyatlardaki sonuçlara baktığımızda farklı adımların atılması gerektiği noktasında bizim de düşüncemiz var" diyerek şu açıklamaları yapmıştı;

''Biliyorsunuz olimpiyatlara giderken, önce olimpiyatlar bir gerçekleşsin ondan sonra bir araya gelip konuşacağız' demiştim. Olimpiyatlar bitti, öz eleştiri yaparak şapkasını önüne koyacak çok kişinin olduğunu ve yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi daha iyi yapan ve daha enerjik olan arkadaşlar devam ettirsin' noktasında olacaklardır.''

Bakan Kılıç, geçmişte başarılı olmuş sporculara da seslenmişti. Bugüne kadar belli noktalarda başarı elde etmiş ve şimdi aktif olmayan sporculara, ''Dolaplarınızdaki eşofmanlarınızı çıkartın diyorum" demişti. Ancak, yapılan seçimlere bakıldığında bu çağrının tam olarak gerçekleşmediği ortaya çıktı.

56 FEDERASYONDA SEÇİMLER TAMAMLANDI

21 Ekim 2016 Tarihinde Herkes İçin Spor Federasyonu ile başlayan olağan genel kurullar maratonu dün 28 Ocak 2017 tarihinde yapılan Ragbi Federasyonu başkanlık seçimi ile 56 federasyonda tamamlandı.

FEDERASYONLARIN SEÇİMLERİNDE NE OLDU

Danıştay'ın yok hükmünde saydığı ve Tahkim Kurulu'nun da onayladığı %15 kararı yönetmelikten kalktığının açıklanması üzerine Federasyon seçimlerinden önce onlarca isim başkanlık için çalışma yapacağını duyurmuştu.

BEKLENEN OLMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları sonunda federasyonlarda ne olacağı merak konusu olmuştu.

19 Temmuz 2012 yılında Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonları'nın çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinin 11. maddenin f bendinde yer alan ' Üyelerin en az %15'inin yazılı teklifi.' İbaresi yönetmelikten çıkarması yönünde bir çok spor adamı kaldırılsın yönünde görüş belirtmişti. Bu karar ise bir sonraki genel kurullarda uygulanabilecek. Federasyonlar yapılacak olan genel kurullarında bu kararı oylayacak ve bir sonraki seçimde uygulayacağı için, adaylar imza toplayamadı.

SPOR BAKANI KILIÇ'IN AÇIKLAMALARINA RAĞMEN SEÇİMLERDE NE OLDU?

Yapılan genel kurullarda 35 eski başkan tekrar seçilirken, federasyonlarda 21 yeni isim başkan oldu. Olimpik branşlarda 17 eski başkan tekrar seçilirken, 12 isim değişti. Olimpik olmayan branşlarda ise 16 eski başkan görevine devam ederken, 7 yeni isim başkan oldu. 33 federasyon başkanı seçime tek aday olarak girerken, 23 federasyonda 2 aday başkanlık için yarıştı. Milli sporculardan başkanlığa seçilen tek isim, Judo başkanı Sezer Huysuz oldu. Federasyonlar tarihinde ilk defa aynı dönem 3 kadın federasyon başkanı seçildi.

FEDERASYONLARDA SEÇİM SONU KİMLER BAŞKAN OLDU

HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU:

Yeni başkan Yasin Bölükbaşı, seçime tek aday.

KİCK BOKS FEDERASYONU:

Eski Başkan Salim Kayıcı, tekrar seçildi. Tek aday.

KARATE FEDERASYONU:

Eski Başkan Esat Delihasan, tekrar seçildi. Tek aday.

ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU:

Eski başkan Ufuk Akman, tekrar seçildi. Tek aday.

BOKS FEDERASYONU:

Eski Başkan Eyüp Gözgeç, Tekrar seçildi. Tek aday

JUDO FEDERASYONU:

Yeni Başkan Sezer Huysuz. 2 aday yarıştı.

ATLETİZM FEDERASYONU:

Eski başkan Fatih Çintimar tekrar seçildi. Tek aday

DANS SPORLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Tolgahan Çinkitaş tekrar seçildi. Tek aday

ÇİM HOKEYİ FEDERASYONU:

Yeni başkan Sadık Karahan seçildi. Tek aday

SUTOPU FEDERASYONU:

Eski başkan Vedat Akgün tekrar seçildi. Tek aday

TENİS FEDERASYONU:

Eski başkan Cengiz Durmuş tekrar seçildi. Tek aday

BİLARDO FEDERASYONU:

Eski başkan Ersan Ercan tekrar seçildi. Tek aday

BRİÇ FEDERASYONU:

Yeni başkan Nafız Zorlu seçildi. 2 Aday yarıştı

GOLF FEDERASYONU:

Eski başkan Ahmet Ağaoğlu tekrar seçildi. Tek aday

TEKVANDO FEDERASYONU:

Eski başkan Metin Şahin tekrar seçildi. Tek aday

HENTBOL FEDERASYONU:

Eski başkan Bilal Eyüpoğlu tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

OKÇULUK FEDERASYONU:

Eski başkan Abdullah Topaloğlu tekrar seçildi. Tek aday

VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU:

Eski başkan Niyazi Kurt tekrar seçildi. Tek aday

ESKRİM FEDERASYONU:

Eski başkan Murat Atalı tekrar seçildi. Tek aday

HALK OYUNLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Gürhan Ozanoğlu tekrar seçildi. 2 aday yarıştı

MOTOSİKLET FEDERASYONU:

Eski başkan Bekir Yunus Uçar tekrar seçildi. Tek aday

BASKETBOL FEDERASYONU:

Yeni Başkan Hidayet Türkoğlu seçildi. Tek aday

HALTER FEDERASYONU:

Eski başkan Tamer Taşpınar tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

ORYANTİRİNG FEDERASYONU:

Yeni başkan Hacer Akyüz seçildi. 2 Aday yarıştı

CİMNASTİK FEDERASYONU:

Eski başkan Suat Çelen tekrar seçildi. Tek aday

MUAY THAİ FEDERASYONU.

Eski başkan Halil Durna tekrar seçildi. Tek aday

MASATENİSİ FEDERASYONU:

Yeni Başkan Kerim Koç seçildi. 2 Aday yarıştı

BEYZBOL, SOFTBOL, KORUMALI FUTBOL VE RAGBİ FEDERASYONU:

Yeni Başkan Murat Pazan seçildi. 2 Aday yarıştı

BADMİNTON FEDERASYONU:

Eski başkan Murat Özmekik tekrar seçildi. Tek aday

MODERN PENTATLON:

Yeni Başkan Hasan Hüseyin Öner seçildi. 2 Aday yarıştı

BİSİKLET FEDERASYONU:

Yeni Başkan Erol Küçükbakırcı seçildi. 2 Aday yarıştı

İZCİLİK FEDERASYONU:

Eski başkan Hasan Subaşı tekrar seçildi. Tek aday

KANO RAFTİNK FEDERASYONU:

Yeni Başkan Alper Cavit Kabakçı seçildi. 2 Aday yarıştı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Kemal Tamer tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

YELKEN FEDERASYONU:

yeni Başkan Özlem Akdurak seçildi. 2 Aday yarıştı

DAĞCILIK FEDERASYONU:

Yeni Başkan Ersan Başar seçildi. 2 Aday yarıştı

TRİATLON FEDERASYONU:

Yeni Başkan İsa Tamer Çelik seçildi. 2 Aday yarıştı

YÜZME FEDERASYONU:

Yeni Başkan Aydın Karakuzu seçildi. 2 Aday yarıştı

WUSHU FEDERASYONU.

Eski başkan Mehmet Zeki Akıncı tekrar seçildi. Tek aday

BİNİCİLİK FEDERASYONU:

Eski başkan Bülent Bora tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

SATRANÇ FEDERASYONU:

Eski başkan Gülkız Tülay tekrar seçildi. Tek aday

GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU:

Yeni Başkan Hakan Kazancı seçildi. 2 Aday yarıştı

OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Serkan Yazıcı tekrar seçildi. Tek aday

SUALTI SPORLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Şahin Özen tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

İŞİTME ENGELLİLER FEDERASYONU:

Eski başkan Yakup Ümit Kihtir tekrar seçildi. Tek aday

OKUL SPORLARI FEDERASYONU:

Eski başkan Ö.Fatih Karakullukçu tekrar seçildi. Tek aday

GELİŞMEKTE OLAN SORLAR FEDERASYONU:

Yeni Başkan Haydar Doğan seçildi. 2 Aday yarıştı

BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU:

Eski başkan Ahmet Recep Tekcan tekrar seçildi. Tek aday

GÜREŞ FEDERASYONU:

Eski başkan Musa Aydın tekrar seçildi. Tek aday

ÖZEL SPORULAR SPOR FEDERASYONU:

Eski başkan Birol Aydın tekrar seçildi. Tek aday

KÜREK FEDERASYONU:

Eski başkan İlhami İşseven tekrar seçildi. 2 Aday yarıştı

VOLEYBOL FEDERASYONU:

Yeni Başkan Mehmet Akif Üstündağ seçildi. Tek aday

GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU:

Yeni Başkan Hasan Sayyıdan seçildi. 2 aday yarıştı

BEDENSEL ENGELLİLER FEDERASYONU:

Eski başkan Arif Öztürk tekrar seçildi. Tek aday

HAVA SPORLARI FEDERASYONU:

Yeni Başkan A.Çağrı Özen seçildi. Tek aday

BUZ PATENİ FEDERASYONU:

Yeni Başkan A.Hamdi Gürbüz seçildi. 2 aday yarıştı