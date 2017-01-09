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Bakan Kılıç'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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Bakan Kılıç, tarafsız, ilkeli ve basın ahlakını gözeterek, kamuoyunu  doğru bilgilendirmek adına ter döken tüm gazetecilerin çabalarının takdire şayan  olduğunu belirterek, "Bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar, şüphesiz basın  emekçilerinin yaptıkları işi çok daha kutsal kılmaktadır. Toplumun haber alma  hürriyetinde üstlendiği rolü hakkıyla yerine getiren gazetecilerimiz,  demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması konusunda çok değerli  katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Gazetecilerin, 15 Temmuz gecesi ilkeli ve kararlı bir duruş  sergilediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın milletimize yönelik  çağrısını ekranlarına taşıyarak ilkeli ve kararlı bir duruş sergileyen basınımız,  milli iradeye kast ederek ülkemizi bölmek isteyen ihanet çetesinin hain planının  bozulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Öte yandan, o gece medya  kuruluşlarımızı hedef alan darbeci hainlerin baskınları bizzat milletimizin  müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Dünya basın tarihine geçen işte bu kutlu  dayanışma hafızalardan hiç silinmeyecektir. Ülkemizin istikbaline kast edilen o  karanlık gecede onurlu bir duruş ve sorumlu bir görev bilinciyle hareket eden tüm  gazetecilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm  gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, onları saygı ve  muhabbetle selamlıyorum. "
 
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç sözlerini, 15 Temmuz gecesi şehit olan  gazeteci Mustafa Cambaz'a ve onun şahsında hayatını kaybeden tüm gazetecilere  Allah'tan rahmet dileyerek sonlandırdı.

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