Spor Bakanı Osman Bak, 2024 için Almanya ile çekişiyoruz dedi Spor Zirvesi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonlara yapılan adaylıklar, uyuşturucu mücadele, amatör sporlar ve yasa dışı bahisle ilgili açıklamalar yaptı.