Spor Bakanı Osman Bak, 2024 için Almanya ile çekişiyoruz dedi
Spor Zirvesi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonlara yapılan adaylıklar, uyuşturucu mücadele, amatör sporlar ve yasa dışı bahisle ilgili açıklamalar yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık." dedi.
Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katılan Bak, Türkiye'nin önemli organizasyonlara talip olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"EURO 2024'e adayız. Almanya'yla çekişiyoruz. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yapmayı hak ediyor. Ülkemize bu yakışır. Üzerimize düşeni Türkiye Futbol Federasyonuyla yürütüyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık. Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 aday ülkeyle yarışıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz."
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