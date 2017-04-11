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Bakanlık, Bodrum'daki atletizm skandalına soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarında bazı olumsuzluklar yaşandığına dair basında haberler yer almıştır. Söz konusu atletizm yarışmalarında yaşananlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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