Baki Mercimek'ten Beşiktaş'a Ferdi Kadıoğlu teklifi

TRANSFER komitesi, eski futbolculardan Baki Mercimek’e Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmesi için yetki verdi. Hollanda’da NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 39 maçta 8 golle oynamıştı. Sezon ortasından beri Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan yetenekli futbolcunun ailesiyle yakın ilişkileri bulunan Hollanda doğumlu Baki Mercimek’in transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

(Gunes)