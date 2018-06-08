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Baki Mercimek'ten Beşiktaş'a Ferdi Kadıoğlu teklifi

Beşiktaş transfer komitesi, eski futbolculardan Baki Mercimek’e Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmesi için yetki verdi.

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TRANSFER komitesi, eski futbolculardan Baki Mercimek’e Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmesi için yetki verdi. Hollanda’da NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 39 maçta 8 golle oynamıştı. Sezon ortasından beri Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan yetenekli futbolcunun ailesiyle yakın ilişkileri bulunan Hollanda doğumlu Baki Mercimek’in transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

(Gunes)

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