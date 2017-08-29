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Bale Manchester United'a transfer oluyor

Gareth Bale'in Real Madrid'deki durumu belirsizliğini korurken Isco ve Asensio'nun yüksek formu sonrası gözden düşen Gallerli oyuncu, Milli takım kampından izin alarak Manchester United'la görüşmeye gitti.

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İddialara göre Galler teknik direktörü Chris Coleman, kamp esnasında Gareth Bale'a Manchester United'la görüşmesi için izin verdi.
 
Daily Mirror'ın haberine göre takım kaptanının form tutmasını ve ilk 11 oyuncusu olmasını isteyen Coleman, bu durumdan memnun.
 
Ronaldo'nun dönüşü, Asensio ve Isco'nun yüksek performansı sonrası Real Madrid de oyuncuyu gözden çıkarmış durumda.
 
Gareth Bale'ın en ciddi talibi ise Manchester United.
 
Bale için yaklaşık 105 milyon Euro'yu gözden çıkaran United'ın yakın bir zamanda bu transferi açıklaması bekleniyor.
 
CnnTürk

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