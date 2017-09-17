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Balıkesir'de İsmail Balaban başpehlivan oldu

Bandırma Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 17 Eylül Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Antalyalı İsmail Balaban kazandı.

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Bandırma Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 17 Eylül Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Antalyalı İsmail Balaban kazandı.
 
Bandırma Örnek Sanayi Sitesi içindeki Bandırmaspor'un antrenman tesisleri sahasında gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık için 25 güreşçi mücadele etti.
 
Güreş ağalığını 85 bin liraya Orhan Narin'in aldığı etkinliğin finalinde Şaban Yılmaz'ı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.
 
Dereceye girenlere ödüllerini CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Namık Havutça, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve güreş ağası Orhan Narin verdi.

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