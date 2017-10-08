Balıkesirspor Baltok-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı hakem Koray Gençerler yönetti.
Kırmızı-beyazlı takımın golleri, 60. dakikada Abdulkadir Özgen ve 76. dakikada Oğuz Çapar'dan geldi.
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