Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Balıkesirspor Baltok-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Balıkesir Atatürk Stadı'nda  oynanan maçı hakem Koray Gençerler yönetti.
 
Kırmızı-beyazlı takımın golleri, 60. dakikada Abdulkadir Özgen ve 76.  dakikada Oğuz Çapar'dan geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sulukule Sanat Akademisi’nde Aamir Khan’a büyük sürpriz

Sulukule Sanat Akademisi’nde Aamir Khan’a büyük sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA