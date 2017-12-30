Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi

Balıkesirspor'da Can Cangök'ten boşakan teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi. TFF 1. Lig'de ilk devreyi topladığı 23 puan ile 8. sırada tamamlayan Balıkesirspor Baltok, sabah saatlerinde Can Cangök ile yollarını ayırmıştı.

Transfer dönemi başlamadan bir an önce takımı yeni hocaya emanet etmek için harekete geçen Balıkesirspor yönetimi, en son Akhisarspor'da çalışan Cihat Arslan'da karar kıldı.

Daha önce 2014-2015 sezonunda Balıkesirspor'da çalışan deneyimli teknik adam 6 maç görevde kalmış ve 1.17 puan ortalaması yakalamıştı.

2009 yılında teknik direktörlük kariyerine adım atan Cihat Arslan, Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Şanlıurfaspor ve Akhisarspor takımlarında görev almıştı.

Fanatik