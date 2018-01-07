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Balotelli, Beşiktaş'tan 6 aylığına 6 milyon euro istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Balotelli için 6 aylığına istenen 6 milyon Euro'yu duyunca adeta dudağı uçukladı.

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Cenk Tosun'un yerine golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta adı gündeme gelen Mario Balotelli için yönetimin nabız yokladığı ancak şoke eden bir yanıt aldıkları ortaya çıktı. 
 
Teknik direktör Şenol Güneş'in, "Etrafına zarar veriyor, iyi çocuk ama karakter olarak bize uymayabilir. Balotelli hakkındaki düşüncelerim olumsuz ama yönetim alırsa da oynatırım" dediği İtalyan yıldız ile ilgili başkan Fikret Orman bir hafta önce menajeriyle görüştü. Sezon sonunda OGC Nice ile olan sözleşmesi bitecek olan Balotelli'nin mali şartlarını soran Orman, 6 aylığına 6 milyon Euro istendiğini duyunca, "Size başarılar" diyerek pazarlık bile yapmadan transferden vazgeçti.
 
Gittiği her takımda çıkardığı sorunlarla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki futbolcuya bu parayı verecek bir kulüp olmadığını düşünen Fikret Orman'ın yönetici arkadaşlarına, "İstedikleri rakam resmen çılgınlık" diye dert yandığı öğrenildi. (Sabah)

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