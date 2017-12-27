Balotelli Nice'ten ayrılmak istediğini açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice’te forma giyen Mario Balotelli, sezonun ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda oynamak istediğini açıkladı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Balotelli, Nice’te oynamaktan memnun olmasına rağmen devre arasında transfer tekliflerini düşünebileceğini belirterek, "Açıkçası, kadrosu daha güçlü bir takımda oynamayı özledim. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City’de oynadığı dönemi kariyerinin zirvesi olarak değerlendiren İtalyan golcü, "Yeniden büyük bir takıma dönmeyi ve kupalar kazanmayı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere ise Nice-Matin gazetesine yaptığı açıklamada, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Balotelli’nin performansından çok memnun olduğunu ve ara transfer döneminde başka kulübe transferine sıcak bakmadığını belirtti.

Bu sezonun ilk yarısında formda bir performans sergileyen 27 yaşındaki Balotelli, Nice formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

AA