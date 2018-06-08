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Balotelli şimdi de Beşiktaş'a teklif edildi

Mario Balotelli ve Beşiktaş iddiası! Menajerler daha önce Şenol Güneş'in veto ettiği Mario Balotteli'yi tekrar Beşiktaş'a önerdi. Galatasaray ile de adı geçen İtalyan golcünün bonservisinin olmaması iştah kabartırken son kararı başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş verecek.

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Beşiktaş'ta Mario Balotelli gelişmesi! Kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezon transfer çalışmalarında genç ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veren Beşiktaş'ta; Mario Balotelli ismi yeniden gündeme girdi...

Daha önce de adı Siyah-Beyazlı takımla anılan ancak Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı için transferi gerçekleşmeyen İtalyan golcü için menajerler bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Nice ile sözleşmesi sona eren, adı Galatasaray'la da anılan hırçın forveti Kartal'a öneren menajerler, anlaşmaya hazır olduklarını belirttiler. Siyah-Beyazlı yetkililer ise düşünmek için zaman istediklerini ve başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in yapacağı görüşmenin ardından cevap vereceklerini belirtti.

ALVARO NEGREDO SATILMADAN ZOR

Trabzonspor ile Burak Yılmaz konusunda henüz bir anlaşma sağlayamayan Beşiktaşlı yetkililerde; Alvaro Negredo'nun elden çıkarılması halinde Mario Balotteli transferinin gerçekleşmesi gerektiği düşüncesi hakim. İki forvetin aynı anda büyük bir külfet olacağını düşünen Siyah-Beyazlı kurmaylar, Negredo'nun yıllık ücretinden kurtulup bu parayı İtalyan golcüye verebileceklerini belirttiler. 

Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş yapacakları toplantıda bu transfer ile ilgili olumlu ya da olumsuz son noktayı koyacaklar.

(HT)

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