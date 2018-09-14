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Balotelli'nin kilo fazlalığı başkan Jean-Pierre Rivere'i isyan ettirdi

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, 103 kilograma kadar çıkan Mario Balotelli'ye fazla kiloları nedeniyle ceza verdiklerini açıkladı.

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Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, İtalyan golcüleri Mario Balotelli'nin fazla kiloları olduğunu açıkladı.

Oyuncunun, sezon öncesine geç katıldığını ve 103 kilogram olduğunu belirten başkan, "Balotelli, Nice'de idmanlara 2 hafta geç katıldığında 103 kiloydu. Onun boyundaki bir oyuncunun ideal kilosu 88 kilogram olmalıydı. Mario kendini ofsayta düşürmüştü. Bu yüzden ona ceza vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Nice'de sadece 1 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 76 dakika süre aldı ancak skor katkısı yapamadı.

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