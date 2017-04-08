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Balotelli'nin menajeri Raiola Galatasaray'ı yalanlamadı

'Galatasaray, Mario Balotelli ile görüştü' haberi, İtalyan forvetin menajeri Mina Raiola tarafından üstü kapalı şekilde doğrulandı.

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Ajansspor'da Özgür Sancar'ın, "Cenk Ergün'le Milano'da Balotelli'nin Galatasaray'a transferi üzerine konuştunuz mu?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Raiola, "Bu aşamada yorum yapmamayı tercih ediyorum" dedi.
 
Ünlü menajer, "Balotelli önümüzdeki yaz Galatasaray'da oynayabilir mi?" şeklindeki soru üzerine ise "Bu konuda da yorum yapmayacağım. Gelişmeleri hep birlikte görürüz" diye konuştu. Raiola'nın Cenk Ergün'le görüştüğünü reddetmemesi, bu transferin her an gerçekleşebileceği şeklinde yorumlandı. 26 yaşındaki Balotelli, Nice'te bu sezon 13 gol attı. Ünlü yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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