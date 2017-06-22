17 yaşındaki Moise Kean'in babası transfer için Juventus'tan traktör istedi

Bu sezon siyah-beyazlı ekipteki ilk sezonunu geçiren Moise Kean, geride bıraktığımız sezonda Juventus'un Pescara ile Kasım 2016'da oynadığı maçın son 7 dakikasında görev almış ve milenyum sonrası doğup Serie A'da forma giyen ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

17 yaşındaki genç futbolcu, Juventus'un Bologna ile oynadığı maçta da fileleri havalandırıp bir başka rekorun sahibi olmuştu.

Tüm bunların gölgesinde genç yıldızın siyah-beyazlı kulüple bağlarının ilginç bir nedenle kopabileceği ortaya çıktı. Zira Kean'in babası; Juventus'un sözleşme karşılığında kendisine vaat ettiği traktörü vermemesi halinde yeni bir kontrat imzalamayacaklarını söyledi.

Babası açıkladı: Bana da traktör hediye edecekler

Genç futbolcunun babası; "Juventus kulübü yetkilileri; oğluma yıllık 700 bin Euro kontrat önerdi ve bana da bir traktör hediye edileceğinin sözünü verdi. Ancak şu an traktör için bütçelerinin olmadığını söylüyorlar. Fildişi Sahili'nde sahibi olduğum arsalarda tarımla uğraşıyorum. Bu traktör benim için önemli" dedi.

17 yaşındaki futbolcunun babası; verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve oğluna daha iyi bir kontrat önerilmemesi halinde oğlu Moise Kean'in Juventus'tan bedelsiz olarak ayrılabileceğini belirtti.

(Ntvspor)