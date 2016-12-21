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Banvit, Furkan Korkmaz ile anlaþtý

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takýmlarýndan Banvit, Anadolu Efes'ten Furkan Korkmaz ile anlaþmaya vardý.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi takýmlarýndan Banvit sezon sonuna kadar Furkan Korkmaz ile kiralýk olarak ön anlaþma yaptý. Can Maxim Mutaf ise Anadolu Efes'e verdi. 1997 doðumlu olan genç oyuncu, 2.02 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapýyor.

Basketbola 9 yaþýnda baþlayan Furkan, 2012 yýlýnda Yeþilyurt Spor Kulübü'nden Anadolu Efes takýmýna transfer oldu. Ýlk sezonunda yýldýz takýmýnda, 2013 - 2014 sezonunda da Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi'nde mücadele etti.

Furkan Korkmaz Banvit'in Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi günü oynayacaðý Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler maçý için kafile ile birlikte Ankara'ya geçti.

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