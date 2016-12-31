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Banvit sahasında Uşak'ı devirdi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde, Banvit, sahasında konuk ettiği Muratbey Uşak'ı 82-72 mağlup etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Banvit, sahasında Muratbey Uşak'ı 82-72 yendi.

Maça iyi başlayan Banvit, Muric ve Vidmar ile bulduğu sayılarla 3. dakikayı 6-3 önde geçti. Muric'in pota altındaki etkili oyununa konuk ekip, Vasiliauskas ile cevap verince ilk periyotta takımlar son bir dakikaya 12-12 eşitlikle girdi. Tolga ve Furkan'ın basketleriyle Banvit ilk periyodu 3 sayı farkla 17-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda Furkan ve Volkan ikilisinin sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekibe Muratbey Uşak, Mckissic, Freismanis ve Auguste ile karşılık verdi. Banvit, boyalı alanı iyi kullanarak devreye 6 sayı avantajlı girdi: 37-31

Üçüncü çeyrek, Banvit'ten Theodore ve Kulig'in sayılarıyla başladı. Bu dakikalarda 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi farkı açtı ve son periyoda 14 sayılık avantajla 63-49 önde girdi.

Final periyoduna savunmasını sertleştirerek başlayan konuk ekip, Banvit'in top kayıplarını değerlendirerek 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 68-59. Maçın son bölümünde rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Banvit, sahadan 82-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Banvit'te Muric olurken, Muratbey Uşak'ta Auguste ve Freimanis, on dokuzar sayı üretti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen

Banvit: Muric 21, Kulig 4, Tolga Geçim 4, Hasan Emir Gökalp 6, Orelik 8, Metehan Akyel 1, Vidmar 8, Chappell 4, Furkan Korkmaz 7, Theodore 19

Muratbey Uşak: Auguste 19, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 2, Harrison 4, Freimanis 19, Özcan Sürücü, Vasiliauskas 11, Hakan Demirel, Mckissic 17, Süleyman Yavaş

1. Periyot: 17-14

Devre: 37-31

3. Periyot: 63-49

5 faulle çıkan: 24.10 Vidmar (Banvit)

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