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Barça çıldırdı! Tam 100 milyon euro...

Neymar'ı kaybeden ve yerini dolduramayan Barcelona'da sezon sonu hedefi Antoine Griezmann olarak belirlendi, 100 milyon euro gözden çıkarıldı.

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Geçen sezonu Real Madrid'in arkasında ikinci sırada bitiren ancak bu sezona harika bir başlangıç yaparak oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanan Barcelona'da sezon sonu transfer listesinin 1 numarası olarak Antoine Griezmann'da karar kılındı.

100 milyon euro serbest kalma maddesi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Neymar'ı PSG'ye satmak zorunda kalan, Philippe Coutinho'yu ise çok istemesine rağmen bir türlü kadroya katamayan Barcelona önümüzdeki transfer sezonu için Griezmann'ı lisetnin 1 numarası yaparken, Fransız oyuncunun 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi kullanılacak.

26 yaşındaki forveti gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 

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