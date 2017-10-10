Barça çıldırdı! Tam 100 milyon euro...
Neymar'ı kaybeden ve yerini dolduramayan Barcelona'da sezon sonu hedefi Antoine Griezmann olarak belirlendi, 100 milyon euro gözden çıkarıldı.
Geçen sezonu Real Madrid'in arkasında ikinci sırada bitiren ancak bu sezona harika bir başlangıç yaparak oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanan Barcelona'da sezon sonu transfer listesinin 1 numarası olarak Antoine Griezmann'da karar kılındı.
100 milyon euro serbest kalma maddesi
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Neymar'ı PSG'ye satmak zorunda kalan, Philippe Coutinho'yu ise çok istemesine rağmen bir türlü kadroya katamayan Barcelona önümüzdeki transfer sezonu için Griezmann'ı lisetnin 1 numarası yaparken, Fransız oyuncunun 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi kullanılacak.
26 yaşındaki forveti gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.