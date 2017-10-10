Barça çıldırdı! Tam 100 milyon euro...

Geçen sezonu Real Madrid'in arkasında ikinci sırada bitiren ancak bu sezona harika bir başlangıç yaparak oynadığı 7 maçın 7'sini de kazanan Barcelona'da sezon sonu transfer listesinin 1 numarası olarak Antoine Griezmann'da karar kılındı.

100 milyon euro serbest kalma maddesi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Neymar'ı PSG'ye satmak zorunda kalan, Philippe Coutinho'yu ise çok istemesine rağmen bir türlü kadroya katamayan Barcelona önümüzdeki transfer sezonu için Griezmann'ı lisetnin 1 numarası yaparken, Fransız oyuncunun 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi kullanılacak.

26 yaşındaki forveti gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.