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Barça'da Arda Turan þov! 3 gol, 1 asist...

Ýspanya Kral Kupasý son 16 turunun ilk maçýnda Hercules'i 2-0 maðlup eden Barcelona, evinde rakibini 7-0 maðlup etmeyi baþardý.

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Arda Turan'ýn 3 gol ve 1 asistle oynadýðý karþýlaþmada Barcelona 37. dakikada Lucas Digne ile 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ise Ivan Rakitic 45. dakikada penaltýdan bulduðu golle farký 2'ye çýkardý.
 
Ýkinci yarýda Arda Turan'ýn pasýyla golü bulan Rafinha durumu 3-0'a getirdi. Karþýlaþmanýn 55, 86 ve 89. dakikalarýnda sahneye milli futbolcu Arda Turan çýktý. Mücadelenin 73. dakikasýnda ise Paco Alcacer aðlarý havalandýrdý.
 
Barcelona'nýn Monchengladbach'ý 4-0 maðlup ettiði karþýlaþmada hat-trick yapan Arda Turan, Hercules'e attýðý 3 golle bu sezon 2. kez hat-trick yapmýþ oldu.

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