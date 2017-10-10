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Barça'nın eski yıldızı gözaltına alındı

Bir dönem Barcelona'da forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Fabio Rochemback, horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Bir dönem Barcelona ve Middlesbrough'da da forma giyen eski futbolcu Fabio Rochemback, horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle ülkesi Brezilya'da gözaltına alındı.

2014 yılında futbolu bırakan, kariyerinde Barcelona, Middlesbrough ve Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giyen Fabio Rochemback, ülkesi Brezilya'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltında bulunan Fabio Rochemback'ın ifade alım işlemleri hala sürüyor ve oyuncu bir süredir gözaltında.

2001-2005 yılları arasında Barcelona forması giyen Fabio Rochemback, son olarak Çin 2. Lig ekiplerinden Dalian Yifang Aerbin takımında forma giymiş ve ardından futbolu bıraktığını açıklamıştı. 8 kez de Brezilya Milli Takım formasını giyen Rochemback'ın milli formayla golü bulunmuyor.

HT Spor

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