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Barcelona, 200 milyon Euro'ya Camp Nou'yu satıyor!

Barcelona'nın dünyaca ünlü stadı Camp Nou'nun isminin 200 milyon Euro karşılığında satılması gündeme geldi.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, 2021-2022 sezonunun sonunda stadın kapasitesini 105 bine çıkartmayı düşünüyor.
 
Camp Nou'ya yeni çatı, yüksek çözünürlüklü skorbord ve ekstra VIP koltuklarının yapımı da proje halinde.
 
200 MİLYON EURO'YA SATILIYOR
 
İspanyol devinde tüm bu gelişmeler yaşanırken yıllarca ismi değişmeyen Camp Nou'nun da isminin değişeceği belirtildi. Barcelona'nın dünyanın önde gelen şirketleri ile sponsorluk görüşmeleri yaptığı ve 200 milyon Euro'ya Camp Nou'nun isminin değişeceği kaydedildi.
 
Futbolda son yıllarda stat isim sponsorluğu ise oldukça yaygın duruma geldi. İngiltere Premier Lig'de bulunan 20 takımın 8'i stat isimlerini sponsorlara satmış durumda.

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