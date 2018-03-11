Barcelona, 21 yaşındaki Arthur'u 30 milyon euro karşılığında transfer ediyor

Barcelona, uzun bir süredir Gremio'da forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Arthur'u transfer etmek istiyordu.

Katalan devi, bugün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Brezilyalı yıldızın transferinde dev bir adım attığını duyurdu.

Açıklamada Gremio ile satın alma opsiyonu anlaşması imzalayan Barça'nın oyuncuyu 30 milyon euro'su peşin, 9 milyon euro'su da bonuslardan oluşan bir bedelle Temmuz 2018'de alabileceği kaydedildi.

Barça, söz konusu açıklamada Arthur ile ilgili bilgilere de yer verirken oyuncudan "yetenekli orta saha oyuncusu" olarak bahsetti.

(Fanatik)