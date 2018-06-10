Barcelona 3 stara 18 milyon euro istedi

FENERBAHÇE’DE transferin ana tablosunu oluşturan 3 Barcelonalı yıldız için Katalanlar’ın servet istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin stoper Yerry Mina, sağ kanat oyuncusu Aleix Vidal ve 10 numara Deniz Suarez’in transferin için temasa geçtiği Barcelona’lı yöneticiler yıldız futbolcular için 18 milyon euro bonservis bedeli istedi. Barça’nın Suarez için 10 milyon euro, Muina için 5 milyon euro, Vidal için de 3 milyon euro ücret talep ettiği kaydedildi. Fenerbahçe henüz bu teklif için karşı teklif yapmadı.