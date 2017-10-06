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Barcelona, Andres Iniesta ile 'ömürlük' sözleşme imzaladığını duyurdu

Barcelona, Andres Inietsa ile 'ömürlük' sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İspanyol ekibi Barcelona, tecrübeli oyuncusu Andres Iniesta ile 'ömürlük' sözleşme imzalandığını açıkladı.

Barcelona'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

FC Barcelona ve Andres Iniesta tarafları bağlayan bir şekilde ömürlük bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza töreni TSİ 13.30'da Camp Nou'daki President Sunol locasında gerçekleşecek.

14'te başkan Josep Maria Bartomeu ve kaptan Andres Iniesta, stadyumdaki Ricard Maxenchs basın odasında bir toplantı düzenleyecek.

Barça'nın 8 numarası A Takım ile 639 maça çıktı ve kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci ismi. 29 Ekim 2002'deki ilk maçından bu yana 15 senede 55 gol kaydetti.

2015 yazından bu yana takım kaptanı ve Iniesta Barça için bir sembol. 1996 Eylül'ünde sadece 12 yaşında kulübe katıldı ve 30 kupa ile Leo Messi ile birlikte kulüp tarihinin en çok kupa kazanan iki oyuncusundan biri.  

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