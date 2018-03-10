Barcelona Arda Turan için yeni bir takım arıyor

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Barcelona'nın istediği zaman satabileceği Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre; Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın 3 oyuncu satması gerekiyor. Devre arası transfer döneminde Coutinho ve Yerry Mina tansferlerini bitiren Barcelona'nın ilk hedefinin Antoine Griezmann olduğu belirtildi.

Ancak Katalan ekibinin sezon başından beri transfere yaklaşık 436 milyon euro harcaması sebebiyle Griezmann için ödeyecekleri 100 milyon euroluk bir kaynak arayışında olduğu kaydedildi. Barcelona'da Rafinha, Paco Alcacer, Denis Suarez, Arda Turan, Andre Gomes ve Aleix Vidal isimlerinin satışı için çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

(Sporx)