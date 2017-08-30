Barcelona Arda Turan'ı verip Mesut Özil'i alıyor

Mundo Deportivo, kulislere sallayacak flaş bir iddia ortaya attı. İspanyol gazetesi, Barcelona'da gözden çıkarılan Arda Turan'ın Türk yıldızın transferi için kullanılacağını iddia etti. Mundo Deportivo, Barcelona ile Arsenal'in Arda Turan-Mesut Özil takasını görüştüğü ileri sürüldü.

Haberde Arsenal'in Arda Turan'la ilgilendiği ve 25 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Barcelona'nın karşı bir teklifle Arda Turan ile Mesut Özil'in takasını önerdiği öne sürüldü.

(CnnTürk)