Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu: Messi ile her konuda anlaştık her hangi bir problem yok

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle sözleşme uzatma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barcelona, bu yaz 222 milyon Euro'luk fesih bedelinin ödenmesiyle Neymar'ı kaybetmiş ve MSN üçlüsü bozulmuştu. Bu transferin ardından Manchester City'nin de Lionel Messi'nin fesih bedelini ödeyerek transfer edeceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Başkan Josep Bartomeu, Arjantinli oyuncuyla anlaştıklarını duyurdu.
 
Sport'ta yer alan habere göre Bartomeu, "Messi Vakfı, babası ve imaj haklarını elinde bulunduran firmayla anlaşmamız tamam. Babası, kendi sözleşmesini zaten imzaladı. Hatta Messi'nün evlendiği gün imzaladık. Herhangi bir problem yok, iş sadece protokole kaldı. Bu yüzden içimiz rahat." dedi.
 
Bartomeu, imzaların bu kadar geç kalmasının nedeni olarak ise sıkışık fisktürü gösterdi. "30 Haziran'da evlendi ve sonrasında Japonya'ya gitti. Sonra kamp başaldı, Süper Kupa maçları ve La Liga... Ama taraftarlarımız endişe duymamalı." diyen Bartomeu, Andres Iniesta'nın da futbolu Barcelona'da bırakması gerektiğini ifade etti. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Myanmar hükümetine kınama mesajları yağıyor

Myanmar hükümetine kınama mesajları yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA