Barcelona, Coutinho'yu saat 22:00'de açıklayacak
İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Barcelona'nın Liverpool'dan Coutinho'yu 150 milyon euro'ya transfer ettiğini ve duyurunun TSİ 22.00'de yapılacağını iddia etti.
Yılan hikayesine dönen Coutinho transferinde sıcak gelişmeler var. İngiliz Sun gazetesi, Liverpool ile Barcelona'nın anlaştığını ve transferin TSİ 22.00'de duyurulacağını iddia etti.
Liverpool cephesi, Coutinho'yla ilgili şu ana kadar tüm iddiaları reddetmişti. Brezilyalı futbolcu şu an Milli takım kampında bulunuyor.
Barça, Neymar'ın PSG'ye transfer olmasının ardından Paulinho, Deulofeu, Semedo ve Dembele'yi renklerine katmıştı.
(CNN Türk)
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