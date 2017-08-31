Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona, Coutinho'yu saat 22:00'de açıklayacak

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Barcelona'nın Liverpool'dan Coutinho'yu 150 milyon euro'ya transfer ettiğini ve duyurunun TSİ 22.00'de yapılacağını iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yılan hikayesine dönen Coutinho transferinde sıcak gelişmeler var. İngiliz Sun gazetesi, Liverpool ile Barcelona'nın anlaştığını ve transferin TSİ 22.00'de duyurulacağını iddia etti.

Liverpool cephesi, Coutinho'yla ilgili şu ana kadar tüm iddiaları reddetmişti. Brezilyalı futbolcu şu an Milli takım kampında bulunuyor. 

Barça, Neymar'ın PSG'ye transfer olmasının ardından Paulinho, Deulofeu, Semedo ve Dembele'yi renklerine katmıştı.

(CNN Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maltepe’de firari boğa kadına böyle saldırdı

Maltepe’de firari boğa kadına böyle saldırdı

381 yeni canlı türü keşfedildi

381 yeni canlı türü keşfedildi

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA