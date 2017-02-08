Barcelona finalde!

İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, ikinci maçtaki 1-1’lik skorun ardından adını finale yazdırdı.

Atletico Madrid maça hızlı başlasa da ilk yarının son dakikalarında Luis Suarez Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi ve Katalan ekibi devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da Atletico Madrid daha iyi başladı. Barcelona’da Sergi Roberto, 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. 69’da ise bu kez Yannick Carrasco ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Maça ilk 11’de başlayan Arda Turan, 70. dakikada yerini Busquets’e bıraktı.

80. dakikada Atletico Madrid penaltı kazansa da Kevin Gameiro topu üstten auta attı. Gameiro penaltı kaçırdıktan 3 dakika sonra ise Griezmann’ın asistinde topu boş kaleye gönderdi ve skoru eşitledi (1-1).

Barcelona’da Luis Suarez 87 ve 90. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı ve Katalan ekibi maçı 9 kişi tamamladı.

Kalan dakikalarda Atletico Madrid galibiyet golü için bastırsa da skor değişmedi ve Barcelona adını finale yazdırdı.