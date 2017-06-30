Barcelona Gerard Deulofeu'yu 12 milyon Euro karşılığında transfer etti
Barcelona, Everton'ın İspanyol oyuncusu Gerard Deulofeu'yu 12 milyon Euro karşılığında transfer etti.
La Masia altyapısından çıkan ve Everton'a transfer olan İspanyol futbolcu, Barcelona'ya geri döndü!
Katalan kulübü, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinde yer alan '12 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya geri dönebilir' maddesini kullanarak kadrosuna dahil etti.
İspanyol sağ kanat futbolcusu, 2019 yılına kadar Barcelona'da forma giyecek.
Geçen sezonun ilk yarısında Everton ile 11 maça çıkan Deulofeu, sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanmıştı ve 17 Serie A maçına çıkıp 4 gol, 3 asist kaydetmişti. (Sporx)
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