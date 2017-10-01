Referandum sonucunda bağımsızlık çıkarsa Barcelona lağvedilebilir

Katalonya, yasadışı referandum nedeniyle sıcak saatler geçiriyor. İspanya polisinin referandumda oy vermeye çalışan halka müdahale ettiği kaydedilirken, futbolda da hareketlilik mevcut.

Barcelona 20 Eylül'de referandumla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının çoğunluğunun isteğine destek olunacağının vurgulandığı açıklamada ifade özgürlüğü, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi hakları engelleyelen hareketlerin kınandığı duyurulmuştu.

Barcelona taraftarları, La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Eibar'ı 6-1 yendikleri karşılaşmada Katalonya'nın bağımsızlığı için kullanılacak "evet" anlamına gelen "Si" oyu için birçok pankart açmıştı. Barcelona'nın 12 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı maçta "Katalan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz" pankartı açılmıştı.

KATALAN FUTBOLU LAĞVEDİLEBİLİR

La Liga’nın referandum sonucunda bağımsızlık çıkması durumunda Katalan takımlarını fesh edebileceği ve bölgedeki FC Barcelona, Espanyol ve Girona gibi Katalan menşeili takım oyuncularının başka liglere transferi de söz konusu. Forbes’a göre 2017’deki yıllık geliri oyunculara ödenen ücretler dahil, milyar dolarları bulan takımların İspanyol liginden aforoz edilmesi Messi gibi oyuncuların başka liglere taşınmasını gerektirebilir. Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, “Katalan takımlarındaki oyuncuların İspanya ligi, Prömiyer Lig, İtalya, Fransa’da oynamak durumunda kalabileceğini söyledi.

LA LIGA BAŞKANI TEBAS AÇIKLAMIŞTI

La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu. Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı. (Habertürk)