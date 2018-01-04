Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı

Celta Vigo ile Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Müsabakada Barcelona adına golü 15. dakikada Jose Arnaiz kaydetti. Celta Vigo'nun golünü ise 31. dakikada Pione Sisto attı. Milli futbolcu Emre Mor mücadeleye yedekler arasında başladı. Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre'yi 67. dakikada oyuna dahil etti. Etkili futboluyla dikkat çeken Emre Mor, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Çift maç usulü oynanan eşlemede rövanş maçı gelecek hafta içi oynanacak.

İLK 11'LER

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Andreu Fontas, Johny Castro, Sergi Gomez, Pione Sisto, Stanislav Lobotka, Jozabed, Daniel Wass, Maxi Gomez, Iago Aspas

Barcelona: Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Lucas Digne, Aleix Vidal, Thomas Vermaelen, Sergio Busquets, Denis Suarez, Paulinho, Andre Gomes, Jose Arnaiz