Barcelona Juventus şifresiz veren kanallar Barcelona Juventus canlı

Barcelona Juventus maçı için nefesler tutuldu. Barcelona Juventus şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında saat 21:45’te Barcelona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Türkiye’den Tivibu Spor 2’nin canlı yayınlayacağı karşılaşmanın skoru şimdiden merak konusu. İşte, Barcelona Juventus şifresiz veren kanallar listesi. İtalya’daki ilk maçı Juventus 3-0 kazanmış ve yarı finale yükselme konusunda büyük avantaj elde etmişti.

BARCELONA JUVENTUS ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

1TV (georgia) AzTV (azerbaijan) beIN Sports España / HD beIN Sports France 2 / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD Canal Poland / HD Canale 5 (Italia) / HD Cosmote Sport 2 HD Futbol 2 (ukraine) / HD OBN BiH Rah-e-Farda RSI La 2 HD RTS Deux HD RTÉ 2 Ireland / HD Sky Sport 3 (germany) / HD SRF Zwei HD SuperSport 3 za / HD SuperSport MaXimo 1 TV3 (denmark) / HD Varzish Sport / HD

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarındaki ilk maçını 3-0 kaybeden sekiz takımın hiçbiri, ikinci maçların ardından turu geçmeyi başaramadı. Buna rağmen, Barcelona bir önceki turda ilk maçı 4-0 kaybetmesine rağmen ikinci maçı 6-1 kazanarak turu atlamayı başarmıştı.

Juventus'un Barcelona deplasmanındaki son maçı Nisan 2003'te oynandı ve İtalyan ekibi bu maçı Pavel Nedved ve Marcelo Zalayeta'nın golleriyle 2-1 kazandı. Juve, sonrasında o sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış, ancak kupayı penaltılar sonunda Milan'a kaptırmıştı.

Barcelona, Camp Nou'da oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçını kazanırken (50 gol atıp, yedi gol yediler), bu maçların tamamında takımın başında Luis Enrique vardı. Barça, rekoru elinde bulunduran Bayern Münih'e yetişmek için bir maça daha ihtiyaç duyuyor (16).

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da oynadığı son sekiz maçın yedisinde rakiplerine en az üç gol atmayı başardı.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Javier Mascherano, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar Jr., Luis Suarez

Juventus: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain

BARCELONA BİR MUCİZE DAHA PEŞİNDE

Bir önceki turda Fransız ekibi PSG ile eşleşen Barcelona ilk maçı 4-0 kaybetmiş, rövanşta 6-1 gibi mucizevi bir skorla tur atlamıştı. Barcelona aynı senaryonun peşinden koşacak fakat bu sefer olacak mı? Ligde oynadığı son maçta Real Sociedad’ı mağlup eden Katalan ekibi, La Liga’da ikinci sırada bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Rafinha, Aleix Vidal ve Jeremy Mathieu’nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

JUVENTUS DOLU DİZGİN

İtalyan devi ise Serie A’da yoluna liderlik koltuğunda devam ediyor. En yakın rakibi Roma’nın 8 puan önünde şampiyonluğa yürüyen Juventus, hafta sonunda Pescara deplasmanında galip geldi. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turda Porto’yu gol yemeden elemeyi başaran İtalyan ekibinde, sakatlığı bulunan Marko Pjaca’nın forma giymesi beklenmiyor.