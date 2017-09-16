Barcelona La Liga'nın 5. haftasında Getafe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Getafe ile Barcelona karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.

Getafe, 39. dakikada Gaku Shibasaki'nin attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Barcelona'nın baskısı sonrası 62. dakikada Denis Suarez ve 84. dakikada Paulinho galibiyeti getiren golleri attılar.

Barcelona'da sakatlığı devam eden Arda Turan, maçın kadrosunda yer almadı.

Bu sezon ilk golünü ağlarında gören Barcelona, galibiyetle birlikte 4'te 4 yaptı ve puanını 12 yaptı. Getafe ise 4 puanda kaldı. Barcelona, gelecek hafta Eibar'ı sahasında konuk edecek. Getafe ise Celta Vigo'ya konuk olacak.