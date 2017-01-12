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Barcelona, Lallana'nın peşinde!

Barcelona, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un en önemli parçası Adam Lallana'nın peşinde.

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Milli yıldızımız Arda Turan'ın da forma giydiği Barcelona, Liverpool'un yıldızı Adam Lallana ile ilgileniyor. The Times'ın haberine göre hücumcu orta saha arayışında olan Barcelona, bu sezon Liverpool'da harika bir performans sergileyen Adam Lallana'yı kadroya katma hedefinde.

Juventus ve PSG de istiyor

Adam Lallana'yı isteyen tek kulüp Barcelona değil. Juventus ve PSG'de Liverpool'un süper yıldızı ile ilgileniyor. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren lider Chealsea'nin 5 puan gerisinde olan Liverpool'un dünya devlerinin bu isteklerine ne yanıt vereceği merak konusu. 

Harika bir sezon geçiriyor

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen Adam Lallana, 7 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de İngiltere Milli Takımı ile 2 maça çıkan Lallana, 2 gol atma başarısı gösterdi.

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