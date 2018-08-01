Barcelona, PSV ve Roma Yunus Akgün için scout gönderdi

Galatasaray'ın genç oyuncusu için Dünya Devleri sıraya girdi...

Sarı-kırmızılı takımının oynadığı hazırlık maçlarında göze çarpan isim olan genç oyuncu Yunus Akgün'ü Roma, Barcelona ve PSV Eindhoven kulüplerinin scoutları izlemeye aldı.

Galatasaray'da 2000 doğumlu Yunus Akgün, Dünya devlerinin radarına girdi. Seri çalım yetenekleri, temposu ve oyun zekası ile ön plana çıkan Akgün, şimdiden Fatih Terim'in de gözdesi durumunda.

ROMALI MONCHİ YUNUS'U ÇOKTAN TAKİBE ALMIŞ BİLE

Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran isimlerin başında gelen deneyimli sportif direktör Monchi, Türk oyuncuları Avrupa pazarına sunmak için önemli bir isim durumunda. Monchi'nin Türk oyuncu listesinde üst sıralarda bulunan Yunus Akgün'ü Roma'ya transfer etmek için oyuncuyu yakından takip ediyor

ASGARİ ÜCRETE OYNUYOR

Galatasaray'ın U19-21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün, aylık 1600 lira maaşla oynuyor. Zaman zaman kendine A takımda da yer bulan futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fatih Terim'in özellikle bu sene Yunus Akgün'ün üstüne titreyeceği ve A takımda daha fazla şans vereceği oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında büyük önem teşkil ediyor.

BARCELONA VE PSV DE YAKIN MARKAJDA

2000 doğumlu genç oyuncu için Romalı Monchi ile beraber Barcelona ve PSV'nin de scout ekipleri Akgün'ü izlemek için devreye girdi. Sezon boyunca oyuncu dünya devlerinin markajında olacak ve performansa göre sezon sonunda bu takımlar birer birer Galatasaray'ın kapısını çalacak.

KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Genç oyuncu ile Galatasaray yönetiminin yaptığı görüşmelerde Yunus Akgün'ün: 'Ben Galatasaray'da yetiştim altyapıda hocalarım arkadaşlarımın benim için yeri her zaman çok ayrı, bu yüzden hiç bir yere gitmek istemiyorum. Kendimi Galatasaray'da kanıtlamak ve uzun yıllar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum' açıklamarını yaptı. Fatih Terim'in Yunus Akgün'ün bu olgun tavrından çok memnun kaldığı ve oyuncusuna yeni sezonda kendini göstermesi için bütün fırsatları vereceği öğrenildi.

(Aksam)