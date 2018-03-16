Barcelona Roma ile eşleşti İspanya basını Cengiz Ünder'den bahsetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, dünya devi Barcelona'yla eşleşti. Bu eşleşmenin ardından İspanyol basını da Roma kadrosunu mercek altına aldı. Elbette kadroda en dikkat çeken isimlerin başında son dönemlerde performansıyla altın gibi parlayan Cengiz Ünder yer alıyor.

İşte İspanyol basınında yer alan Cengiz Ünder değerlendirmeleri;

Marca: 'Barcelona'nın en dikkat etmesi gereken isimler; Dzeko'nun yanı sıra Roma'nın bu sezon parlayan yıldızları Türk Cengiz Ünder ve eski Sevillalı Perotti.