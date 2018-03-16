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Barcelona Roma ile eşleşti İspanya basını Cengiz Ünder'den bahsetti

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Barcelona ile Roma'nın eşleşmesi İspanyol basınında Cengiz Ünder ismini ön plana çıkardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, dünya devi Barcelona'yla eşleşti. Bu eşleşmenin ardından İspanyol basını da Roma kadrosunu mercek altına aldı. Elbette kadroda en dikkat çeken isimlerin başında son dönemlerde performansıyla altın gibi parlayan Cengiz Ünder yer alıyor.

İşte İspanyol basınında yer alan Cengiz Ünder değerlendirmeleri;

Marca: 'Barcelona'nın en dikkat etmesi gereken isimler; Dzeko'nun yanı sıra Roma'nın bu sezon parlayan yıldızları Türk Cengiz Ünder ve eski Sevillalı Perotti.

'Türk mücevheri Cengiz'

As: Monchi'nin kurduğu kadroda müthiş performansıyla göz dolduran Brezilyalı kaleci Alisson bulunurken Dzeko gibi büyük yıldızlar var. Ayrıca Türk mücevheri sol ayaklı Cengiz Ünder de asla unutulmamalı. Roma'nın ofansif akışının en önemli parçalarından biri Monchi'nin son keşfi Cengiz Ünder olacak.'

'Barcelona'nın asıl problemi ise 2. maçın Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olması'

(Skorer)

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