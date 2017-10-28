Barcelona, San Mames'te Ahtletic Bilbao'yu 2-0'lık skorla mağlup etti

Athletic Bilbao - Barcelona maçında kazanan, 2-0'lık skorla Barcelona oldu. İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesi, San Mames'te oynandı.

Karşılaşmada %62 topla oynama yüzdesi yakalayan ve 16 kez rakip kaleyi yoklayan Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Lionel Messi ve 90+2. dakikada Paulinho'dan geldi.

Barcelona'da Arda Turan, sakatlığı nedeniyle mücadelede kadroda yer almadı.

Bu skorun ardından Barcelona 10. maçındaki 9. galibiyetini aldı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü. Bilbao ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 11 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona evinde Sevilla ile karşılaşacakken, Bilbao ise deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.