Barcelona Sarunas Jasikevicius'u istiyor THY Euroleague’de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Barcelona Lassa, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Zalgiris Kaunas’tan Kevin Pangos ile iki yıllığına anlaşan Barcelona, Litvanya ekibinin başantrenörü Sarunas Jasikevicius’u da yeniden gündemine aldı.