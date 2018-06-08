Barcelona Sarunas Jasikevicius'u istiyor
THY Euroleague’de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Barcelona Lassa, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Zalgiris Kaunas’tan Kevin Pangos ile iki yıllığına anlaşan Barcelona, Litvanya ekibinin başantrenörü Sarunas Jasikevicius’u da yeniden gündemine aldı.
THY Euroleague’de geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Barcelona Lassa, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Zalgiris Kaunas’tan Kevin Pangos ile iki yıllığına anlaşan Barcelona, Litvanya ekibinin başantrenörü Sarunas Jasikevicius’u da yeniden gündemine aldı.
Barcelona’nın yanısıra Rus ekibi CSKA Moskova’nın da Yunan coach Dimitris Itoudis’le yolları ayırması halinde Jasikevicius’a teklifte bulunacağı öğrenildi.
(Habertürk)
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