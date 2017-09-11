Barcelona ve Chelsea 18 yaşındaki Atakan Akkaynak'ı takibine aldı
Leverkusen altyapısında forma giyen ve 2016'da ilk olarak dikkatleri çeken 18 yaşındaki Atakan Akkaynak'ın ocak ayında Barcelona ya da Chelsea'ye transfer olacağı belirtildi.
Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Türk asıllı genç yetenek Atakan Akkaynak, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesine girdi.
Alman basınında yer alan haberde; merkez orta saha olarak forma giyen Atakan'ın A-Junioren Bundesliga'da forma giydiği 4 maçın da birçok scout tarafından izlendiği, Barcelona ve Chelsea kulüplerinin ise transfer için görüşmelere başladığı belirtildi. Tek bir profesyonel maça dahi çıkmayan Atakan'ın ocak ayında transfer olmasının neredeyse kesinleştiği bilgisi verildi.
Atakan Akkaynak'ın 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya formasıyla gösterdiği performansla ilk olarak dikkatleri çektiği ve 2016 yazından bu yana yakın olarak takip edildiği notu düşüldü.
Leverkusen ile 2019'a kadar kontratı bulunan Atakan Akkaynak, bu sezon çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.
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