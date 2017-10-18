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Barcelona ve Real Madrid, Lincoln Correa'nın transferi için yarışa girdi

İspanya La Liga devleri Barcelona ile Real Madrid, Brezilyalı genç futbolcu Lincoln Correa'yı transfer edebilmek için yarışa girdi.

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İspanya Ligi ekipleri Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Lincoln Correa'yı transfer edebilmek için yarışa girdi.
 
Brezilya formasıyla FIFA U17 Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen Correa, Barcelona ve Real Madrid'in dikkatini çekti. İki kulüp de genç oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
 
Sözleşmesi 2019'da bitiyor
 
Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 Temmuz'da sona erecek.
 
Flamengo ile Vinicius Junior transferinde yakın ilişkiler kuran Real Madrid'in Lincoln Correa transferinde Barça'dan daha avantajlı olduğu belirtildi.
 
Brezilya alt yaş gruplarında 21 maça çıkan Lincoln Correa, 18 gole imza attı. Correa 16 Aralık 2000 doğumlu...

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